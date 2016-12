Troonswisseling op de Horsten

WASSENAAR – Het gaat goed met de bijenpopulatie op landgoed de Horsten in Wassenaar en in de Prinsessetuin op Paleis Noordeinde in Den Haag. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima kregen het bijenvolk vorig jaar cadeau van het VARA-programma Vroege Vogels.

“Ruim een jaar nadat de bijenkasten werden geplaatst vliegen er deze zomer zo’n 100.000 bijen rond, die dag en nacht bezig zijn met het verzamelen van nectar om er uiteindelijk honing van te maken”, meldt het Koninkijk Huis vrijdagmiddag op Facebook. “Op de Horsten vond deze zomer een troonswisseling plaats, de oude koningin geniet inmiddels van haar pensioen terwijl haar dochter nu een hofhouding van ruim 40.000 bijen aanstuurt.”

“De honing is voornamelijk afkomstig van de lindebomen en van de liguster. Het is hard werken voor een bij, 1 honingraat is goed voor 1 kg honing. Een bij zou maar liefst 120.000 vlieguren moeten maken om dit honingraam te vullen, maar gelukkig krijgt ze hierbij hulp van haar 35.000 zusjes.”

Prinses Beatrix kreeg vorig jaar eveneens een eigen bijenvolk cadeau. Imker Pim Lemmers van Vroege Vogels bezorgde in de tuin van Kasteel Drakensteyn een kast met duizenden werksters, darren en een koningin.

Volgende maand worden de bijenkasten winterklaar gemaakt.

