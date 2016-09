Koning bezoekt dorpshuis in Oostwold

Zonder inzet van de inwoners uit het Groningse dorp Oostwold zouden alle voorzieningen in het dorp verdwijnen. In 2003 namen zij daarom het initiatief om alle sociaal-maatschappelijke voorzieningen onder één dak te brengen: basisonderwijs, kinderopvang, sport, het dorpshuis en een coöperatieve dorpssupermarkt met sociale werkplekken. Woensdag bezocht koning Willem-Alexander dit ontmoetingscentrum De Gaveborg in Oostwold.

Het dorpshuis won eerder dit jaar het grote Appeltje van Oranje. Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en een inspiratie zijn voor anderen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

