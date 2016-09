Koning nodigt paralympische winnaars uit

Koning Willem-Alexander en prinses Margriet ontvangen volgende week woensdag de Nederlandse sporters die medailles hebben gewonnen op de Paralympische Spelen in Rio. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat woensdag aangekondigd. Voordat de sporters bij de koning langsgaan op Paleis Noordeinde in Den Haag, worden ze gehuldigd in de Grote Kerk in de Hofstad.

Bij de huldiging zijn onder meer premier Mark Rutte, staatssecretaris Martin van Rijn (Sport) en sportbestuurders aanwezig.

