Kroonprins Haakon opent kinderboekenweek

Kroonprins Haakon heeft donderdag in Oslo de Noorse kinderboekenweek geopend. Dat gebeurde bij in de kantine van uitgeverij Cappelen Damm, waar de kroonprins hulp kreeg van Pia en Araz, twee leerlingen van de Lakkegata-school. Samen ontdeden ze een uitvergrote versie van het boekenfestivalprogramma van de feestelijke lus die eromheen was aangebracht.

De initiatiefnemers van het ‘Barnebok Festival’, zoals de kinderboekenweek in Noorwegen heet, verwachten deelname van vijfduizend kinderen en jongeren aan het gevarieerde programma dat meer dan zestig onderdelen telt. Volgens de boekenuitgevers is de markt voor kinderboeken levendig en is er een grote diversiteit aan boeken.

Net als in Nederland is de kinderboekenweek ingesteld om de belangstelling van de jeugd voor lezen en voor boeken aan te moedigen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!