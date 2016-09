Prins Harry is jarig

De Britse prins Harry is donderdag jarig. De jongste zoon van troonopvolger prins Charles wordt 32 jaar. Harry heeft al veel felicitaties ontvangen, twitterde Kensington Palace.

Harry keerde vorige week terug naar Groot-Brittannië, nadat hij de zomer doorbracht in Afrika. Daar zette de prins zich zes weken lang in voor wildbeheer. Zo hielp Harry in Malawi bij het lokaliseren en verhuizen van honderden olifanten. De beesten werden overgebracht naar een ander natuurgebied, waar ze meer ruimte hebben.

Harry, een van ’s werelds meest begeerde vrijgezellen, stapt dit najaar weer in het vliegtuig. Namens zijn oma koningin Elizabeth bezoekt hij dan de Caraïbische eilanden Antigua en Barbuda, Barbados, Grenada, Guyana, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia en Saint Vincent en de Grenadines.

De Britse prins is niet de enige die donderdag een jaartje ouder wordt. Ook de Spaanse koningin Letizia en de Zweedse prins Daniel zijn jarig. Letizia, de echtgenote van de Spaanse koning Felipe, wordt 44. Daniel, de man van de Zweedse kroonprinses Victoria, blaast 43 kaarsjes uit.

