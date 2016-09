Vorsten uit-tip: De Royals Verzamelbeurs in Nijverdal

Verzamelt u spullen die met de Oranjes of een andere koninklijke familie te maken hebben? Kom dan op zaterdag 8 oktober 2016 naar de 15e Royals Verzamelbeurs in Nijverdal!

Een beurs voor liefhebbers van koningshuizen, waar u van alles kunt kopen of ruilen. En net als vorige edities worden er ook dit jaar weer standhouders en bezoekers uit het buitenland verwacht. De beurs is van 10:00 tot 15:00 geopend in Zalencentrum Het Vischnet aan de Grotestraat 70 in Nijverdal. De toegang is € 2,50 per persoon. Voor meer informatie kunt u kijken op www.royalsverzamelbeurs.nl.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!