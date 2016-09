Weinig bijval monarchiereferendum Luxemburg

LUXEMBURG – Groothertog Henri hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken over zijn positie. Het voorstel om een referendum te houden over een keuze tussen behoud van de monarchie of invoering van de republiek krijgt maar weinig bijval.

De indieners van het voorstel hebben tot 24 oktober de tijd om minstens 4500 handtekeningen te verzamelen opdat het Luxemburgse parlement zich over het verzoek moet buigen. Na veertien dagen steun vragen stond zondag de teller iets boven de 500.

Het enthousiasme van de Luxemburgers voor de aanwijzing van het Lëtzebuergesch als eerste landstaal was veel groter. Bijna 11.000 mensen hadden sinds vrijdag al hun steun betuigd en de petitie ondertekend, waardoor het parlement zich binnenkort hierover moet uitspreken.

