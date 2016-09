Abe: geen deadline discussie abdicatie keizer

TOKIO – De Japanse premier Shinzo Abe wil geen deadline koppelen aan de discussie over het aftreden van keizer Akihito. De 82-jarige keizer hintte in augustus in een zeldzame videoboodschap op een mogelijke abdicatie.

Abe liet daarop weten dat hij verschillende deskundigen wil raadplegen voordat hij met een officiële reactie komt. De premier is van plan een panel samen te stellen, maar wil ook daar geen deadline aan koppelen. “Ik wil in alle rust verschillende meningen kunnen horen “, zei Abe zondag voordat hij naar New York vertrok voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, meldt Japan Times.

“Ik neem de boodschap van de keizer serieus”, verzekerde Abe. “We moeten de mogelijkheden bespreken.” Akihito maakt zich zorgen om zijn gezondheid. In de videoboodschap zei de keizer dat het moeilijk voor hem wordt zijn taken volledig te blijven uitvoeren als gevolg van zijn hoge leeftijd.

Volgens de Japanse wet moet een keizer tot zijn dood dienen en kan hij niet aftreden. Nadat Akihito’s videoboodschap verscheen, beloofde de Japanse regering te kijken naar een wetswijziging. Het panel van deskundigen zou pas volgende maand worden samengesteld.

