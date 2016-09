Koning op verjaardagsvisite op Schiphol

SCHIPHOL – De verjaardagsvisite van koning Willem-Alexander aan Schiphol is maandagmiddag niet onopgemerkt gebleven. Reizigers, stewardessen en vliegveldpersoneel stoottten elkaar aan bij de rondgang van de koning over de luchthaven. Selfies maken lukte niet echt, maar kiekjes maken wel en dat werd dan ook massaal gedaan.

Willem-Alexander kwam naar Schiphol omdat het maandag precies honderd jaar geleden was dat de eerste drie vliegtuigjes landden op een knollenveld in de Haarlemmermeer. Honderd jaar later is daar een nog steeds vitale luchthaven, die volgens de koning wel op zijn tellen moet passen want de concurrentie zit niet stil.

Willem-Alexander is zelf groot gebruiker van Schiphol. Als reiziger natuurlijk, zowel privé als als staatshoofd, maar ook als gastvlieger ‘van onze blauwe trots KLM’ en als afhaler van familie, vrienden en staatsgasten. Zoals in 2014 toen de Chinese president Xi Jiping met veel ceremonieel op een van de landingsbanen werd verwelkomd aan het begin van zijn staatsbezoek aan Nederland.

Beveiligingscontrole

De koning maakte maandag een wandeling over de luchthaven om indruk op te doen over de nieuwe beveiligingscontrole waarmee voor (bijna) elke reiziger een vlucht vanaf Schiphol begint. Ook bezocht Willem-Alexander winkel- en reizigersknooppunt Schiphol Plaza en ging hij kijken bij de bagageafhandeling.

Aan het slot van de tocht, was er een ontvangst en korte plechtigheid op het Panoramaterras met aansluitend een oorverdovend eerbetoon van de hulpdiensten en Schiphol-medewerkers op het platform. Willem-Alexander keek geamuseerd toe. Hij hoopte ook een flink deel van de komende honderd jaar van Schiphol nog actief mee te maken, zo zei hij.

