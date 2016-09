Mabel spreekt in New York over kindhuwelijken

NEW YORK – Prinses Mabel is dinsdag in New York bij een bijeenkomst over de resultaten van de strijd tegen kindhuwelijken. Prinses Mabel, voorzitter van de overkoepelende organisatie Girls Not Brides, is één van de sprekers. De Deense kroonprinses Mary, een goede bekende van Mabel, is ook aanwezig.

Het samenzijn in het kantoor van de Ford Foundation vindt plaats in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die deze week in New York plaatsvindt. Andere sprekers zijn de Ierse oud-president Mary Robinson en de Noorse oud-premier Gro Harlem Brundtland – beiden lid van de ooit door Nelson Mandela begonnen ‘raad van wijzen’, The Elders.

Vijf jaar geleden kwam een aantal organisaties, zoals de Ford Foundation en The Elders, overeen serieus werk te gaan maken van de strijd tegen de voor meisjes zo schadelijke praktijk van kindhuwelijken. Girls Not Brides, dat daar een uitvloeisel van is, telt nu meer dan 600 organisaties in tachtig landen die werken aan het beëindigen van kindhuwelijken.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!