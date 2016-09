Eerste Oranjefans staan al langs de route

DEN HAAG – De eerste fanatieke Oranjefans zijn dinsdagochtend al vroeg langs de route van de Glazen Koets gespot. Zo staan er al belangstellenden bij Paleis Noordeinde. Een vroege vogel is er voor de 35e keer bij om straks niets van de balkonscène te hoeven missen. Het plein voor het paleis is speciaal nog een keer schoongeveegd door de reinigingsdienst van de gemeente.

De koninklijke stoet met onder anderen koning Willem-Alexander vertrekt om 13.00 uur van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. Daar leest de koning in de Ridderzaal de troonrede voor.

Het is de eerste keer in lange tijd dat de Glazen Koets op Prinsjesdag is te zien. De Gouden Koets is enkele jaren uit de roulatie voor groot onderhoud.

Wie voor al vroeg met de trein naar Den Haag wil, heeft een probleem. Vanuit zowel Utrecht als Rotterdam rijden dinsdagochtend minder treinen naar de hofstad. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct en door koperdiefstal langs het spoor tussen Schiedam en Den Haag. NS hoopt dat dat probleem uiterlijk 12.30 uur verholpen is.

