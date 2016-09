Koets en hoed trekken de aandacht

DEN HAAG – De Glazen Koets en de hoed van koningin Máxima waren dinsdag het meest besproken langs de route die het koningspaar in Den Haag aflegde van en naar het Binnenhof. De koets kreeg maar weinig bijval.

De Gouden Koets, die sinds vorig jaar in renovatie is, werd over het algemeen mooier gevonden. Het contrast tussen deze koets en de andere rijtuigen in de stoet is ook veel groter, en bij zonneschijn is het effect ook oogverblindend.

De 72 jaar oudere Glazen Koets, door kenners hoger ingeschat, had als groot nadeel de spiegelende ramen die het koningspaar vrijwel aan het zicht onttrokken. En het zien van koning en vooral koningin behoort nu eenmaal tot de hoogtepunten van het publiek op Prinsjesdag.

Het enorme hoofddeksel van Máxima, een al eerder gedragen ontwerp van Fabienne Delvigne, kreeg ook veel commentaar. De Parabuntal hoed is een geliefd model, maar trekt ook enorm de aandacht. ‘Een dakkapel’ becommentarieerde iemand uit het publiek, maar die mening werd bestreden. ‘Zo groot is de hoed nu ook weer niet.’

Fashionistas waren overigens al lang blij dat de koningin in tegensteling tot vorig jaar weer een hoofddeksel droeg.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!