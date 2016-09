Koning Felipe spreekt bij Verenigde Naties

NEW YORK – Het Spaanse koningspaar heeft maandag bij de Verenigde Naties in New York een drukke agenda afgewerkt. Zo hield koning Felipe een toespraak tijdens de speciaal georganiseerde bijeenkomst over het vluchtelingenvraagstuk en luisterde hij naar bijdragen van anderen in de grote vergaderzaal van de VN.

De koning, die twee dagen in New York blijft, had een serie persoonlijke ontmoetingen met collega-staatshoofden. Hij sprak met president Marcelo Rebelo de Sousa van Portugal, emir Tamim van Qatar, president Juan Manuel Santos van Colombia en ook met kroonprins Mohammed bin Nayef van Saudi-Arabië.

Koningin Letizia had ondertussen ontmoetingen met Margaret Chan, directeur van de wereldgezondheisorganisatie WHO, en Phumzile Mlambo-Ngcuka, directeur van VN Vrouwen.

Dinsdag spreekt de koning de Algemene Vergadering toe en gaat hij samen met Letizia ’s avonds naar de receptie die de Amerikaanse president Barack Obama traditiegetrouw aanbiedt aan de in New York aanwezige staatshoofden.

