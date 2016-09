Koning terug naar Paleis Noordeinde

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander is op de weg terug naar Paleis Noordeinde. Na het voorlezen van de troonrede in de Ridderzaal in Den Haag stapten de koning en koningin Máxima weer in de Glazen Koets. Ook nu worden ze weer toegejuicht door duizenden enthousiaste mensen.

Prinses Beatrix stond ook bij het vertrek van het Binnenhof buiten bij het Mauritshuis te kijken hoe de koets, met daarin haar zoon en schoondochter, voorbijreed.

Op het paleis volgt de traditionele balkonscène, waarbij de koninklijke familie naar het publiek zwaait.

