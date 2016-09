DEN HAAG – Mensen die in Nederland willen wonen, moeten bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren. Dat zei koning Willem-Alexander dinsdag in zijn troonrede. “Iedereen die in ons land wil wonen, moet deze waarden respecteren en naleven”, zei de koning. “Aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden.”

