Laurentien in gebreide metallic japon

DEN HAAG – Prinses Laurentien draagt op Prinsjesdag een japon van gebreide metallic jersey.

De japon is een gezamenlijk ontwerp van Hardies Den Haag en Talbot Runhof. Op de website modekoninginmaxima.nl valt verder te lezen dat de japon van Laurentien is geïnspireerd op een maliënkolder. Dat is een beschermend vest dat soldaten droegen in de middeleeuwen.

Vorig jaar droeg Laurentien tijdens Prinsjesdag een groene japon met zigzagpatroon en opengewerkte mouwen van het Haagse modehuis Hardies. In 2014 droeg Laurentien, die vaker kleurrijke kleding draagt, een japon van het Duitse merk Talbot Runhof.

