Máxima draagt japon van Claes Iversen

DEN HAAG – Koningin Máxima droeg op Prinsjesdag een tweedelige japon van ontwerper Claes Iversen. De in Nederland wonende modeontwerper van Deense afkomst bevestigt op Twitter dat het ontwerp van zijn hand is.

De combinatie bestaat uit een nachtblauwe top van zijde en een goudkleurige zijde satijn rok. Máxima, die vorig jaar geen hoed droeg op Prinsjesdag, koos voor een bijpassende goudkleurige hoed. Iversen ontwierp in 2013 de trouwjurk voor het huwelijk van prins Jaime en prinses Viktória. Máxima droeg vorig jaar zijn ontwerpen tijdens het staatsbezoek aan Denemarken.

Vorig jaar droeg Máxima tijdens Prinsjesdag een japon van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau, die was geïnspireerd op de Japanse kamer in Huis ten Bosch. In 2014 droeg ze een rode japon van het Italiaanse modehuis Valentino.

Maxima draagt haar ‘Prinsjesdag-jurken’ ook wel eens tijdens andere gelegenheden. Zo droeg ze de goudkleurige jurk van Jan Taminiau die ze op Prinsjesdag 2013 aanhad daarna tijdens het staatsbezoek aan Japan.

