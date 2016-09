Máxima op zilveren postzegel

UTRECHT – Met gewone postzegels heeft het weinig te maken maar een select groepje verzamelaars zal ongetwijfeld blij zijn met de serie bijzondere zilveren postzegels die de Koninklijke Nederlandse Munt in samenwerking met Post NL en Gassan Diamonds vanaf dinsdag maandelijks uitgeeft. Hierop staan koninklijke partners en koningin Máxima opent de reeks.

Voor de afbeelding is een foto gebruikt van Erwin Olaf, de zegel is in reliëf uitgevoerd en heeft als extraatje een geslepen diamant. De postzegel heeft bij gebruik op een brief een nominale waarde van 7,50 euro maar kost 34,95 euro – het is dan ook bedoeld als verzamelobject en verdienmodel voor de makers.

In totaal worden er tien zilveren postzegels uitgegeven met behalve Máxima ook de koninginnen Letizia, Mathilde, Silvia en Sonja, groothertogin Maria Teresa, vorstin Marie, prinses Charlène en de prinsen Philip en Henrik. Die zegels kosten 49,95 euro.

