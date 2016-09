Paarden zijn zorgvuldig uitgekozen

DEN HAAG – De Friese paarden uit de Koninklijke Stallen zijn dit jaar aan de beurt om in een achtspan de Glazen Koets te trekken waarin koning Willem-Alexander en koningin Máxima van en naar de Ridderzaal worden gebracht. De Friezen – allemaal mannetjes, met vrouwtjes erbij zou het tijdens de rit te onrustig worden – wisselen die taak om het jaar af met de Gelderse paarden.

De stalmeester heeft de paarden Karl, Kjel, Lieuwe, Nenne, Nolle, Quo Vadis, Siewerd en Tiebe enkele maanden geleden al aangewezen voor het trekken van de Glazen Koets, die voor het eerst sinds 1923 werd uitrijdt op Prinsjesdag. Siewerd en Tiebe zijn nieuw, die waren er twee jaar geleden nog niet bij.

“Paarden zijn net mensen. Ze hebben allemaal een eigen karakter. De ene loopt liever naast dát paard, en er is een verschil tussen de voorste en achterste paarden. Je hebt werkpaarden en luxepaarden”, vertelde stalmeester Bert Wassenaar twee jaar geleden over de selectie.

Aan de beurt

Stalgenoten van Friezen komen dinsdag aan de beurt voor onder meer de Gala-glasberline van prins Constantijn en prinses Laurentien en de koetsen (een galaberline en een gala coupé) voor leden van de hofhouding.

Het hof heeft in totaal 24 zogenoemde koetspaarden, naast nog eens acht rijpaarden. Alle levende have komt uit het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, of het Friesch Paarden Stamboek of het Groninger Stamboek. Ze worden meestal op hun vijfde aangekocht en doen dan vijftien jaar dienst.

