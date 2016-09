Prinsjesdag 2016, alleen de koets is anders

DEN HAAG – Den Haag staat op de derde dinsdag van september als vanouds in het teken van Prinsjesdag. Een dag vol tradities.Toch is de opening van het parlementaire jaar en presentatie van ’s lands financiën deze keer anders dan anders. Koning en koningin maken de rit door de Haagse binnenstad nu met de Glazen Koets in plaats van de beroemde Gouden Koets. Die ondergaat de komende jaren namelijk een renovatie.

Verder is alles hetzelfde. Dat betekent weer duizenden langs de route die de Glazen Koets aflegt, fans van het Oranjehuis die voor dag en dauw de beste plekjes innemen om de koninklijke stoet te zien passeren en tot slot de balkonscène op Paleis Noordeinde.

De gemeente Den Haag adviseert bezoekers op haar website geen grote tassen of rugzakken mee te nemen. “Wie een rugzak meeneemt, kan er langer over doen om langs controles te komen. Neem liever een plastic of linnen tasje mee. Het zou zonde zijn als u door meerdere controles van uw rugzak net het passeren van de Glazen Koets mist”, aldus de gemeente.

De NOS zendt Prinsjesdag van 12.20 uur tot 15.50 uur rechtstreeks uit op NPO 1.

