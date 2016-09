Sophie stapt weer op de fiets

OTTERBURN – Sophie, gravin van Wessex, is dinsdagmorgen in het dorpje Otterburn in Northumberland vroeg vertrokken op de tweede dag van haar fietstocht van Edinburgh naar Londen. De echtgenote van prins Edward rijdt voor het goede doel, om aandacht te vragen voor het Duke of Edinburgh-programma.

Sophie deed maandagavond in een blog verslag van haar ervaringen op de eerste dag. Al na een paar kilometers, maar volgens haar gelukkig uit het zicht van camera’s en toeschouwers, kwam de ketting los en moest er worden gerepareerd.

De zoete versnaperingen aangeboden bij korte stops langs de route waren zeer welkom aldus Sophie, die ook meldde dat de heuvels in de Scottish Borders, de grensstreek met Engeland, haar waren meegevallen. En net tegen de tijd dat ze het wel welletjes vond, bereikte ze in Otterburn ook de eerste overnachtingsplaats langs het zevendaagse traject.

