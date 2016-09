Annemarie hoopt op rustige Carlos bij doop

Prins Carlos jr. de in april geboren zoon van prins Carlos de Bourbon de Parme en prinses Annemarie, wordt zondagmorgen gedoopt door de bisschop van Parma in de eeuwenoude Duomo van de Noord-Italiaanse stad.

Prinses Annemarie zei zaterdagavond te hopen dat haar zoontje de doopplechtigheid rustig zal doorstaan. Tijdens de eerdere missen in Piacenza en Parma, waar hij vrijdag en zaterdag officieel werd gepresenteerd in de twee voormalige hertogdommen, maakte hij nogal wat lawaai.

Dit omdat het tijdstip van de missen samenviel met zijn gebruikelijke slaaptijd en hij moe werd van het netjes op schoot zitten bij zijn moeder. Alleen de muziek in de basiliek in Parma zaterdag had een kalmerende invloed. Annemarie was voor de doop optimistischer gestemd. De mis is immers in de ochtend en dan is Carlos doorgaans klaarwakker, en rustig.

Voor de plechtigheid wordt een groot deel van de koninklijke familie verwacht. Ook de familie Bourbon-Parma zal nagenoeg compleet zijn. Carlos en Annemarie hebben eerder hun twee dochters Luisa Irene en Cecilia ook in Italië laten dopen. Luisa in Parma en Cecilia in het naburige Piacenza.

