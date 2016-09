Carlos jr. zet keel op bij zijn doop

Baby prins Carlos heeft zich zondagmorgen tijdens zijn doop tot in alle uithoeken van de kathedraal van Parma laten horen. Peetouder koning Willem-Alexander haakte daar in zijn wens tot de dopeling aan het slot van de plechtigheid op in. Hij wenste dat de prins ook als volwassene zijn stem zou verheffen tegen onrecht.

Het hele koninklijk gezin was naar Parma gevlogen om de doop van de zoon van prins Carlos de Bourbon de Parme en prinses Annemarie bij te wonen. De koning was een van de vijf peetouders, samen met onder anderen prinses Maria de las Nieves van Bourbon-Parma en de hertog van Braganca, Dom Duarte Pio.

Ook de Spaanse carlistische beweging had een doopouder die het prinsje, in Italië prins van Piacenza maar voor de carlisten in Spanje prins van Asturië, toewenste op te groeien in de traditie van zijn familie en met een oog voor Spanje.

De plechtigheid werd gehouden op het verhoogde plateau in de kathedraal, waar ook het hoofdaltaar en het koor zich bevinden. Op die manier was het tegelijk besloten en open, want in de rest van de Duomo was de doop wel te volgen en gedeeltelijk ook te zien.

De dopeling kon zijn draai niet vinden en ook de fles of de armen van zijn vader konden hem niet tot bedaren brengen. Koning Willem-Alexander keek af en toe begripvol naar zijn neef prins Carlos, terwijl zijn eigen dochters zich ontfermden over de rond rennende prinses Cecilia – jongste dochter van Carlos – die het altaar als een grote speeltuin zag.

Na afloop van de plechtigheid klonk er applaus in de kathedraal en buiten hadden zich tientallen nieuwsgierige Italianen verzameld die zich afvroegen voor wie alle politie op de been was. De koninklijke gasten vertrokken snel daarna. Koningsdochter prinses Alexia, bij wie net een pin uit het been is gehaald, had bij het lopen een kruk nodig.

