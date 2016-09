Laatste loodjes voor Sophie

Sophie, gravin van Wessex, heeft haar fietstocht van Edinburgh naar Buckingham Palace in Londen bijna voltooid. Zondag staat de laatste etappe op het programma. Nog ruim 61 van de ruim 700 kilometer te gaan en dan heeft Sophie haar uitdaging voltooid.

Zaterdag, de voorlaatste dag, was geen gemakkelijke, vertelt de gravin in haar verslag op de website van het Britse koningshuis. Met een stevige tegenwind en de nodige heuvels op het parcours moest er bijna 129 kilometer overbrugd worden. “Ik moet toegeven dat ik er een beetje bang voor was”, aldus Sophie, die desondanks toch weer heeft genoten. “We zijn met nog maar een dag te gaan eindelijk bij de laatste loodjes aangekomen. We kijken er allemaal naar uit om onze families weer te zien en zijn enorm dankbaar dat ze de afgelopen week op onze kinderen, honden, huizen en zelfs schildpadden hebben gelet.”

Sophie onderneemt de tocht, in het gezelschap van een aantal militairen van eenheden waaraan ze als beschermvrouw of erekolonel is verbonden, om geld op te halen en reclame te maken voor het jeugstimuleringsprogramma van haar schoonvader, de hertog van Edinburgh.

