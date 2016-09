Pieter-Christiaan verbetert eigen record

Prins Pieter-Christiaan heeft bij de marathon van Berlijn zijn persoonlijk record verbeterd. De prins, die deelnam om aandacht te vragen voor sportorganisatie Laureus, finishte in een tijd van 3 uur en 16 minuten. Dat was vier minuten sneller dan de tijd die hij in 2014 in de Duitse hoofdstad liep, en tien minuten sneller dan vorig jaar.

Vooraf hoopte Pieter-Christiaan nog een minuut sneller te zijn. Hij wilde vanwege het warme weer zijn race rustig opbouwen en het tweede deel op souplesse uitlopen. Dat plan slaagde grotendeels. Over ruim een maand krijgt de prins in New York een nieuwe kans, wanneer hij daar voor alweer de negende keer deelneemt aan de marathon.

Pieter-Christiaan is voorzitter van de Nederlandse tak van Laureus dat wereldwijd kansarme jongeren de mogelijkheid biedt zich via sport te ontwikkelen. De prins was dit keer extra gemotiveerd om aandacht te vragen voor de sportorganisatie omdat Laureus de komende jaren in Nederland het preventieprogramma ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ voor de overheid gaat uitvoeren. “Een enorme impuls”, aldus Pieter-Christiaan.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!