Sophie voltooit 716 kilometer lange fietsrit

De gravin van Wessex heeft zondag na zeven dagen fietsen Buckingham Palace bereikt. Sophie, de echtgenote van prins Edward, voltooide daarmee haar ‘diamond challenge’.

Sophie vertrok maandag vanuit het koninklijk paleis in het Schotse Edinburgh. In totaal reed ze onder begeleiding van een aantal militairen in zeven etappes 716 kilometer om aandacht te vragen en geld op te halen voor het goede doel, het dit jaar zestig jaar bestaande Duke of Edinburgh-programma. Zondag werden de laatste 61 kilometers afgelegd.

In Londen wachtte Sophie een groots welkomstcomité met muziek en veel applaus. Uiteraard stonden Edward, dochter Louise en zoon James vooraan om Sophie uit het zadel te helpen. Het Britse hof deelde via Twitter een foto waarop ze een dikke knuffel krijgt van Edward. Ook het toegestroomde publiek buiten de poorten van Buckingham Palace klapte de handen stuk bij haar aankomst.

Inhouden

“Het was geweldig”, spreekt Sophie in een filmpje van het koningshuis. Ze moest op het laatste stuk naar het paleis zelfs nog een beetje inhouden. “Fietsen over The Mall was heel bijzonder. In onze enthousiasme moesten we er voor waken niet al te snel te fietsen”, aldus de gravin, die de gelegenheid direct aangreep om alle betrokkenen te bedanken voor hun hulp.

Ter gelegenheid van het diamanten jubileum van het Duke of Edinburgh-programma werden Britten uitgedaagd een bijzondere prestatie te leveren of bijzondere uitdaging aan te gaan. Sophie ging niet onvoorbereid op pad. Ze had er al heel wat trainingskilometers opzitten voordat ze maandag op de fiets stapte. Dat leverde flink wat zadelpijn op.

