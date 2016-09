Warm welkom voor William en gezin in Canada

Prins William en zijn gezin zijn zaterdag in Canada aangekomen. De hertog en hertogin van Cambridge en hun kinderen George en Charlotte werden op het vliegveld van Victoria opgewacht door de Canadese premier Justin Trudeau en zijn vrouw Sophie Gregoire.

De driejarige prins George daalde de vliegtuigtrap voorzichtig af aan de hand van zijn ouders. Catherine droeg prinses Charlotte (1) in haar andere arm. Eenmaal op vaste grond moest George duidelijk nog even wennen aan alle aandacht. Hij bleef in eerste instantie op zijn hoede en keek verlegen toe hoe zijn vader en moeder enthousiast werden begroet door het ontvangstcomité. Later begon de jonge prins toch te zwaaien naar de aanwezige camera’s en ook Charlotte volgde het voorbeeld van haar broer, onder aanmoediging van Kate.

Na het ontvangst vertrokken William en zijn gezin naar het Government House in Victoria, hun uitvalsbasis voor de komende week. Voor William en Kate volgde daarna nog een officiële welkomstceremonie. Daar liet de Britse prins weten hoe blij hij is terug te zijn in Canada. “De laatste keer dat we hier waren, waren we pas drie maanden getrouwd. Het warme welkom dat we hier kregen betekende veel voor ons en zijn we nooit vergeten. Daarom zijn we ook erg blij dat we George en Charlotte dit keer bij ons hebben, zodat ook zij dit prachtige land kunnen zien.”

William en Kate bezoeken de komende week verschillende plaatsen in het westen van Canada. In acht dagen tijd wonen ze in totaal dertig officiële gelegenheden bij. Zondag staat een bezoek aan Vancouver op het programma.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!