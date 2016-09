Italiaanse krant publiceert doopfoto´s Carlos

De Italiaanse krant Gazzetta di Parma heeft maandag foto´s verspreid van de doop van prins Carlos jr, de zoon van prins Carlos de Bourbon de Parme en diens vrouw prinses Annemarie. Dit is bijzonder omdat de Bourbon-Parma´s doop doorgaans als een privé-aangelegenheid zien.

Koning Willem-Alexander woonde zondagmorgen de doop van kleine Carlos in de kathedraal van Parma bij. De koning is een van de vijf peetouders van het in april geboren prinsje. De komst van Willem-Alexander was van tevoren strikt geheim gehouden.

Ook de doopplechtigheid zelf was pas zaterdag aangekondigd. Prins Carlos jr is het derde kind van Carlos sr en Annemarie, maar volgens de dynastieke regels van het Huis Bourbon-Parma is hij de troonopvolger en de toekomstige hertog van Parma. Deze titel is nu nog in het bezit van zijn vader.

