Letizia leert meer over voedselverspilling

MADRID – De Spaanse koningin Letizia was maandag een van de kleine driehonderd deelnemers aan het Save Food-congres in Madrid. De vrouw van koning Felipe schoof aan bij een rondetafelgesprek over voedselverspilling.

Het doel van het Save Food-congres is voedselverspilling tegengaan. Tijdens het congres werd onder meer gesproken over de voorlichting aan consumenten. Zo was de vraag of het verschil tussen ‘tenminste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’ duidelijk genoeg is voor de Spaanse supermarktbezoekers.

Letizia is sinds juni 2015 speciale ambassadeur van de VN Voedsel- en Landbouworganisatie FAO op het gebied van voeding. Haar voornaamste taak is aandacht vestigen op de uitroeiing van honger en ondervoeding.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!