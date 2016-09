Madeleine voelt wel wat voor Britse playdate

LONDEN – De Zweedse prinses Madeleine is wel te porren voor een speelafspraakje voor haar kinderen met het Britse prinsje George en zijn zusje Charlotte. Dat zei Madeleine, wier kinderen van dezelfde leeftijd zijn als George en Charlotte, tegen People.

“Dat lijkt me hartstikke leuk”, zei Madeleine, die met haar gezin in Londen woont. Haar kinderen Leonore (2,5 jaar) en Nicolas (15 maanden) hebben nog niet kennisgemaakt met George (3) en Charlotte (16 maanden), maar volgens Madeleine is dat een kwestie van tijd.

“Ik weet zeker dat onze paden elkaar wel eens zullen kruisen”, zei de Zweedse prinses over Kate, de moeder van George en Charlotte. Beide dames zetten zich in voor het welzijn van kinderen. “Wie weet wat er dan gebeurt.”

