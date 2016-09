Máxima aanwezig bij conferentie van FMO

Koningin Máxima was maandag aanwezig bij de Future of Finance-conferentie van FMO, de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden. De conferentie, die plaatsvond in de TheaterHangaar in Katwijk, richt zich op het verkrijgen van nieuwe inzichten en het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van inclusieve financiering in ontwikkelingslanden.

Máxima nam tijdens de conferentie het boek ‘Banking for a Better World’ in ontvangst uit handen van Nanno Kleiterp, de vertrekkende bestuursvoorzitter van FMO. Sinds 2009 is de vrouw van koning Willem-Alexander namens de VN speciale pleitbezorger op dit gebied. In deze functie pleit zij wereldwijd voor goede toegang tot financiële diensten, in het bijzonder voor mensen in armoedesituaties.

Volgens FMO verandert technologie de financiële wereld. Daarom richt de conferentie zich op hoe die technologie benut kan worden voor het uitbreiden van inclusieve financiering in ontwikkelingslanden. Inclusieve financiering betekent het aanbieden van financiële basisdiensten, zoals microfinanciering, aan klanten die buiten het bereik liggen van de traditionele financiële sector. Het gaat dan vaak om kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Ruim 350 nationale en internationale bankiers uit meer dan 60 landen wisselen tijdens plenaire sessies, rondetafelgesprekken en workshops ervaringen uit.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!