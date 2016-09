Sophie blij dat ze weer thuis is

LONDEN – De gravin van Wessex is blij dat ze weer thuis is. Dat liet Sophie maandagmiddag weten in haar eerste tweet. Ze fietste in zeven dagen tijd 716 kilometer voor het goede doel, zondag kwam ze aan in Londen.

“Blij weer thuis te zijn na de #DofEChallenge”, luidde de boodschap van Sophie op het officiële twitterkanaal van de Britse koninklijke familie. Voor het Duke of Edinburgh-programma fietste ze van Edinburgh naar Buckingham Palace. Met de tocht haalde ze 210.000 euro op voor het goede doel, dat werd opgericht door haar schoonvader prins Philip en dit jaar zijn diamanten jubileum viert.

Sophie, die schrijft dat ze de afgelopen week nooit zal vergeten, bedankt iedereen voor alle steun en aanmoedigingen. De 51-jarige gravin, die sinds februari trainde voor de fietstocht, hield op de website van de Britse koninklijke familie een blog bij. In haar laatste bericht van zondag schreef ze zich af te vragen wat ze nu met haar vrije tijd moet doen.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!