Frederik en Mary naar de Verenigde Staten

WASHINGTON – Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken beginnen dinsdag aan hun vierdaagse bezoek aan de Verenigde Staten. Het paar, dat een zakendelegatie leidt gericht op eten, schone technologie, gezondheidszorg en maritieme industrie, heeft een druk programma voor de boeg.

Frederik en Mary worden dinsdagavond (plaatselijke tijd) met een receptie ontvangen in de ambtswoning van de Deense ambassadeur in Washington. Daar openen ze ook een speciale kunstexpositie. Woensdag begint Frederik de dag met een hardloopwedstrijdje met een groep Amerikaanse veteranen. Daarna trekt hij zijn pak weer aan en is hij, net als prinses Mary, aanwezig bij enkele zakelijke seminars. Dat doet het koppel wel afzonderlijk van elkaar. Alleen de lunch in het dagprogramma wordt samen genuttigd. ’s Avonds zijn de twee wel weer samen tijdens The Grand Ball, waar een diner op hen wacht en Frederik ook een toespraak geeft.

Donderdagochtend pakt het kroonprinselijk paar het vliegtuig naar Boston. Daar hebben Frederik en Mary opnieuw een eigen agenda en gaan ze samen op bezoek bij burgemeester Marty Walsh. Bij het avonddiner neemt Mary dit keer het woord. Op de laatste dag heeft het koppel opnieuw gescheiden afspraken. Zo brengt Frederik een bezoek aan de Harvard University en gaat Mary naar een kinderziekenhuis in Boston.

