‘Prins Charles vreesde voor zijn leven’

LONDEN – Tijdens de begrafenis van zijn ex-vrouw Diana was de Britse prins Charles zo paranoïde dat hij dacht dat hij vermoord zou worden. Dat zei koninklijke biograaf Ingrid Seward op het Henley Literary Festival volgens Daily Mail. “Prins Charles was extreem nerveus omdat hij staatsvijand nummer een was.”

Seward claimt dat Charles erg fatalistisch was en dacht dat iemand hem neer wilde schieten. Toentertijd vonden velen dat het mislukken van het huwelijk van Charles en Diana de schuld was van Charles, omdat hij een affaire zou hebben met zijn huidige vrouw Camilla.

“De Londense straten waren erg stil”, aldus Seward. “Je kon een speld horen vallen. Je kon alles horen wat er in de menigte langs de kant werd gezegd. Ze zeiden: ‘kijk naar hem, kijk naar hem’, het was best naar.” Ook koningin Elizabeth voelde zich erg ongemakkelijk toen ze de rouwende menigte bij Buckingham Palace begroette.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!