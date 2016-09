Felipe en Letizia ontvangen medaillewinnaars

MADRID – De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag op het paleis in Madrid alle Spaanse medaillewinnaars op de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen afgelopen zomer in Rio de Janeiro ontvangen. Het koningspaar wilde hen persoonlijk feliciteren met hun behaalde succes en nam uitgebreid de tijd om hun gouden, zilveren en bronzen medailles te bewonderen.

Het olympische team won in Rio zeventien medailles (zeven goud, vier zilver en zes brons). Het paralympische team 31 medailles (negen goud, veertien zilver en acht brons) mee naar huis.

Tijdens de Spelen liet Felipevanaf zijn vakantieadres regelmatig van zich horen via sociale media, bijvoorbeeld om de sporters succes te wensen of om te vieren wanneer er succes was.

Het koningspaar was dit jaar niet in de gelegenheid om zelf naar Rio af te reizen. Wel werd het olympische team vlak voor vertrek uitgezwaaid vanaf de luchthaven in Madrid. Felipe en Letizia bezochten in het verleden wel de Olympische Spelen in Londen en Beijing.

