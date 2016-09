William in voetspoor ouders

Prins William en zijn echtgenote Catherine hebben op hun vierde dag van hun reis door Canada een bezoek gebracht aan Kelowna. De hertog en hertogin van Cambridge traden daarmee letterlijk in het voetspoor van Williams ouders prins Charles en prinses Diana, die dertig jaar terug in de Canadese stad werden verwelkomd.

Kate was volgens Britse media weer het stralend middelpunt. Dit keer was ze gekleed in een groene jurk van Dolce & Gabbana met een waarde van ruim 2000 pond. Toch was het prins William die de meeste aandacht op zich wist te vestigen tijdens een bezoek aan de universiteit. Na het bekijken van een volleybalwedstrijd, sprak hij geanimeerd met de speelsters.

Net als tijdens eerdere stops in Canada werden de hertog en hertogin weer getrakteerd op presentjes. Ze kregen allebei een volleybalshirt met de naam ‘Cambridge’ op de achterkant. Voor prins George en prinses Charlotte, die achter waren gebleven in Victoria, waren er twee knuffelberen.

Proeverij

William en Kate werden niet alleen onthaald met sport. Op de campus, de thuisbasis van ruim achtduizend studenten, was ook een foodfestival gaande en uiteraard viel er voor het koninklijk paar genoeg te proeven. De twee kregen allerlei lokale delicatessen voorgeschoteld alvorens ze een wijnmakerij bezochten.

Het bezoek werd enigszins overschaduwd door de boycot van Grand Chief Stewart Philip een dag eerder. Hij weigerde een verzoeningsceremonie bij te wonen in Victoria.

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!