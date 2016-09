Koningspaar brengt in Nieuw-Zeeland neusgroet

WELLINGTON – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen op 7 november het tweede Nederlandse staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland bij Government House in Wellington met onder meer een ‘hongi’. Dat is de traditionele neusgroet van de inheemse bevolking, de Maori.

De koning heeft dan bij de haka powhiri de door de Maori neergeworpen speer al opgepakt om aan te geven dat hij met vreedzame bedoelingen op bezoek komt. Enige ervaring met de kleurrijke en indrukwekkende ceremonie heeft Willem-Alexander al, want bij zijn bezoek met Máxima – als prinselijk paar – werd hij op dezelfde wijze verwelkomd.

In Wellington is onder meer aandacht voor Park Road Post Production, dat tekende voor veel van de muziek en digitale effecten van films als The Hobbit, The Lord of the Rings en King Kong.

Kiwi

De Maori krijgen op de tweede dag in Christchurch, dat in 2011 ernstig door een aardbeving werd getroffen, aandacht. Het koningspaar gaat naar een gemeenschapshuis (marae) van de Ngai Tahu Iwi, de grootste Maori-stam van het Zuidereiland. Er wordt gesproken over de duurzame en innovatieve landbouw van de Maori bedrijven.

In Christchurch staat ook een excursie naar het Willowbank Wildlife Reserve op het programma, waar een broedprogramma is voor de bedreigde inheemse Kiwi. Ook heeft het koningspaar een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap. In Nieuw-Zeeland wonen zo’n 150.000 mensen met een Nederlandse achtergrond.

Het staatsbezoek wordt afgesloten in Auckland, waar vooral veel aandacht is voor de begeleidende economische missie. Met de meegereisde media wordt daar ook teruggekeken op de reis, die wordt voorafgegaan door een staatsbezoek aan Australië.

