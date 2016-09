Charlotte dol op dieren, George op vulkanen

VICTORIA – Prins George en prinses Charlotte waren donderdagochtend (lokale tijd) eregasten op een kinderfeestje in Victoria, Canada. Speciaal voor het driejarige prinsje en zijn eenjarige zusje was een kinderactiviteit opgenomen in het programma van het bezoek dat William en Kate aan Canada brengen.

George en Charlotte vermaakten zich met ballonnen, bellenblaas en een hoop dieren. Charlotte veroverde vele harten door een konijn te knuffelen en op een flinke hond te gaan zitten, George genoot van een ponyritje.

Toen de twee met hun ouders arriveerden in de tuin van Government House, waar het gezin verblijft tijdens het bezoek aan Canada, viel Charlottes oog meteen op een boog ballonnen. Het zestien maanden oude prinsesje riep ‘pop’, haar eerste woordje dat ze in het openbaar sprak, en rende op de felgekleurde versiersels af. George volgde niet veel later.

Lava

De peuter vermaakte zich ook kostelijk met een bellenblaasmachine. William wist hoe hij zijn zoon moest vermaken en blies enorme bellen voor George en de andere aanwezige kinderen. Volgens Britse media waren dat er 24, allemaal kinderen met ouders in het leger.

Ook ballonkunstenaar Paul Kilshaw was een succes. “George vroeg me een vulkaan voor hem te maken en vertelde me er van alles over”, zei Kilshaw tegen Express. “Toen ik begon oranje vlammen te maken, zei hij: dat is lava.” William vertelde dat hij thuis ook probeerde ballonfiguren te maken, maar dat het nog niet echt wilde lukken.

Pony

Bij de minikinderboerderij die speciaal voor het partijtje was opgetuigd, hadden de prins en het prinsesje veel aandacht voor de pony’s. “Charlotte knuffelde Honey volop, het was echt lief om te zien”, zei een van de meisjes die voor de pony’s zorgde. “Ik vroeg William of ze al een pony voor haar hadden gekocht en hij zei: nog niet.”

Het was voor George en Charlotte niet de eerste keer deze week dat ze een kinderboerderij bezochten. Dinsdag nam hun nanny ze mee op stap terwijl William en Kate in Whitehorse, Yukon verbleven. Het privébezoek lekte donderdag uit via een tweet van een toerismebureau.

Na afloop van het tuinfeestje bedankte Kensington Palace via Twitter voor het ‘prachtige feestje’. “We hopen dat iedereen geniet van de foto’s.”

Blijf op de hoogte, neem een abonnement op Vorsten!