Koninklijke symbolen moeten weg uit Barcelona

BARCELONA – Het is tijd voor een beeldenstorm in Catalonië, te beginnen in de hoofdstad Barcelona. Dat vindt de links-republikeinse partij Candidatura d’Unitat Popular (CUP), die drie zetels heeft in de gemeenteraad van Barcelona.

Alles wat riekt naar de monarchie, kolonialisme, imperialisme, fascisme en onderdrukking moet uit het straatbeeld en uit gemeentelijke instellingen en gebouwen verdwijnen. Dat geldt evengoed voor alle portretten, standbeelden en schilderijen van leden van het koningshuis, als voor het grote standbeeld van Columbus bij de haven van Barcelona.

Dat moet worden vervangen door een beeld van de inheemse bevolking van het huidige Latijns-Amerika dat door zijn ontdekking en verovering werd onderdrukt en uitgemoord. CUP, dat Catalonië zo snel mogelijk onafhankelijk wil zien, stelt ook de verwijdering voor van alle Spaanse vlaggen en het afschaffen van de Spaanse feestdag 12 oktober.

Buste

In het stadhuis zijn de ideeën van de splinterpartij al deels uitgevoerd. Zo is na het aantreden van de Catalaans-nationalistische burgemeester Ada Colau de buste van koning Juan Carlos al weggehaald en niet vervangen door een afbeelding van de nieuwe koning Felipe. Plannen zijn ook in de maak om alles dat naar het Huis Bourbon is vernoemd de naam te geven van een republikeinse held, uiteraard afkomstig uit Catalonië.

Catalonië heeft deze week aangekondigd volgend jaar een referendum te zullen houden over het uitroepen van de onafhankelijkheid, of Spanje daaraan nu meewerkt of niet.

