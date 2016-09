Zorgen over huwelijk Margrethe en Henrik

KOPENHAGEN – De Deense koningin Margrethe en haar man prins Henrik zien elkaar steeds minder. Dat constateren Deense en Zweedse media, die het bijna een halve eeuw getrouwde paar het afgelopen jaar in de gaten hebben gehouden. Gezamenlijke optredens zijn schaars, er is bijna sprake van een latrelatie, aldus het Deense BT.

Het besluit van Henrik om met pensioen te gaan, heeft bijgedragen aan de enorme afname in gezamenlijke optredens. Koningin Margrethe moet er nu alleen op uit, terwijl Henrik zijn eigen hobby’s najaagt en veel op reis gaat. ”De koningin is eenzaam”, stelde het Zweedse Expressen vast.

Er zijn vaker perioden geweest dat Margrethe en Henrik, die volgend jaar juni hun gouden bruiloft niet uitgebreid gaan vieren, er gescheiden agenda’s en levens op na hielden. Maar nooit zo lang als nu, aldus Deense waarnemers.

De twee zijn 14 september voor het laatst samen gezien op het koningsschip Dannebrog. Sindsdien zijn ze beiden op vakantie, al is niet bekend of dat samen is of apart. Margrethe wordt zondag verwacht in het Duitse Wittenberg.

