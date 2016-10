Laurentien leest weer voor in Efteling

KAATSHEUVEL – Prinses Laurentien had de bezoekers van de Efteling zaterdagmiddag aan haar lippen hangen. De prinses las in het attractiepark voor uit haar boek De sprookjessprokkelaar, dat ze schreef met kinderboekenschrijver Paul van Loon.

Laurentien trof een volle zaal aan, in het Carrousel Theater verzamelden 250 toehoorders zich. Van Loon, die ook voorlas uit De sprookjessprokkelaar, trok volgens een woordvoerder van de Efteling een even groot publiek.

De prinses en de kinderboekenschrijver vroegen met hun voorleessessies aandacht voor het belang van taal. Dat deden ze ter afsluiting van de samenwerking tussen Stichting Lezen & Schrijven, de stichting die Laurentien in 2004 oprichtte en waarvan ze erevoorzitter is, en het attractiepark. De prinses las ook vorig jaar voor in de Efteling, dit jaar was het de vierde keer dat ze dat deed.

