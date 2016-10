Koningspaar proeft alvast van Australië

UTRECHT – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandagmiddag in het Aboriginal Art Museum (AAMU) alvast een voorschot genomen op het staatsbezoek dat ze eind deze maand afleggen aan Australië. Het koningspaar opende de tentoonstelling ‘Mapping Australia’ en had aansluitend een uitvoerig gesprek met in Nederland wonende Australiërs – van balletdansers tot leden van de internationale VN-organisaties in Den Haag.

Australië staat dit jaar stil bij de ‘ontdekking’ van de westkust door de Nederlander Dirk Hartog, deze maand precies 400 jaar geleden. Dat is aanleiding voor het staatsbezoek, dat om die reden ook begint in Perth, aan de westkust. Hartog liet destijds een tinnen bord achter, ter herinnering aan zijn bezoek. Dat unieke bord, later in het bezit gekomen van het Rijksmuseum, is komende week in Utrecht te zien alvorens het wordt uitgeleend aan Australië.

Het koningspaar komt het net gerestaureerde bord in Perth weer tegen, maar nam in Utrecht de gelegenheid te baat om zich door de restaurateur uitgebreid te laten informeren over haar monnikenwerk. Ze liet koning en koningin ook een aantal gereedschappen zien die ze had gebruikt bij de restauratie. “Het lijkt wel tandartsgereedschap”, vond Willem-Alexander. De werkelijkheid was nog mooier. Het waren instrumenten die normaal worden gebruikt voor het ontleden van de hersenen van insecten.

Duyfken

Het Aboriginal Art Museum verbindt in de bijzondere tentoonstelling kunst van de Aborigines, de oorspronkelijke bewoners van Australië, met de kaarten van de Nederlandse zeevaarders die de kust van het onbekende Zuidland in de 17e en 18e eeuw in kaart brachten.

Ook is de zogenoemde Duyfken portfolio te zien, die prenten bevat van tien Aboriginal kunstenaars en die werd gemaakt naar aanleiding van de aankomst van het eerste Europese schip ‘Duyfken’ aan de Australische noordoostkust in 1606. De portfolio is in 2006 geschonken aan Willem-Alexander en Máxima bij hun vorige bezoek aan Australië. Zij schonken het aan het AAMU.

