Noorse koning opent parlementair jaar

De Noorse koning Harald heeft maandag de 161e zitting van het Noorse parlement geopend. Hij deed dat zoals gewoonlijk in de vergaderzaal van het Storting door de Troonrede voor te lezen.

Traditiegetrouw verscheen de koning in vol ornaat en las hij staande onder een baldakijn de plannen van het kabinet voor. Net als in Nederland is de minister-president verantwoordelijk voor de inhoud van de Troonrede. Harald werd hierbij geflankeerd door zijn echtgenote koningin Sonja en kroonprins Haakon.

Vorig jaar ging Harald tijdens zijn toespraak nog de mist in, toen hij tijdens het lezen een deel van de tekst oversloeg. Die fout werd pas na afloop ontdekt toen een Noors persbureau de voorgelezen tekst vergeleek met de tekst die de regering op internet publiceerde.

