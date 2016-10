Ook Vorsten steunt Pink Ribbon

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het aantal borstkankerdiagnoses stijgt nog steeds. Jaarlijks krijgen ruim 17.000 mensen de diagnose. Per jaar overlijden er ongeveer 3200 mensen aan de gevolgen van de ziekte. Maar ook als je de ziekte overleeft, heeft borstkanker vaak zeer ingrijpende en blijvende gevolgen zoals hart- en vaatziekten door bestraling en chemotherapie, het moeten accepteren van een lichaam zonder borst(en) en onvruchtbaarheid door de chemo- en/of hormoontherapie.

Pink Ribbon financiert wetenschappelijke onderzoeken en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en langetermijneffecten van borstkanker.

Door meer kennis kunnen we behandelingen verbeteren en de langetermijneffecten van deze behandelingen verkleinen. Daar is veel geld voor nodig. Dankzij onder andere de verkoop van de Pink Ribbon Armband en het Pink Ribbon Magazine komen we steeds een stapje dichter bij ons doel: een beter en langer leven voor de (ex)borstkankerpatiënt.

Helpt u mee? Koop de Pink Ribbon Armband of Pink Ribbon Magazine. Of doe een (eenmalige) donatie.

