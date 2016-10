Zweeds prinsesje verwelkomt de herfst

LONDEN – Het jonge Zweedse prinsesje Leonore heeft er duidelijk geen moeite mee dat de zomer voorbij is. De tweejarige dochter van prinses Madeleine en haar man Christopher O’Neill begroette afgelopen weekeinde de herfst met veel plezier.

“De herfst is begonnen!”, schreef Madeleine op Facebook bij een foto van Leonore waarop ze met handenvol afgevallen bladeren rondloopt. Het plaatje is waarschijnlijk gemaakt in een park in Londen.

Madeleine deelt vaker foto’s van haar gezin op sociale media. Dat doet ze vooral in de hoop dat de paparazzi haar met rust laten. De foto van Leonore is sinds zondag al meer dan 47.000 keer geliked.

