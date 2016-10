Laurentien spreekt in uitverkocht Ziggo Dome

AMSTERDAM – Prinses Laurentien heeft dinsdagavond een bijdrage geleverd aan de opening van het inspiratie-event Inspiration360 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Voor een uitverkochte zaal vroeg ze aan de aanwezige ondernemers en professionals aandacht voor The Missing Chapter Foundation.

Laurentien is oprichtster van de organisatie die besluitvormers het belang laat inzien kinderen mee te nemen in de beslissingen van vandaag. Door een gelijkwaardige dialoog met kinderen levert The Missing Chapter Foundation een bijdrage aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Na de prinses betraden onder meer Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls het podium, die door respectievelijk Eva Jinek, Twan Huys en Winston Gerschtanowitz over hun grootste uitdagingen aan de tand werden gevoeld.

