Paus troost slachtoffers aardbeving

ROME – Paus Franciscus heeft dinsdag een verrassingsbezoek gebracht aan de Italiaanse stadjes en dorpen die in augustus zijn verwoest door een aardbeving. Daardoor kwamen bijna driehonderd mensen om. De kerkvorst bracht de inwoners troost en bad met hen voor de overledenen. Het Vaticaan hield zijn komst geheim tot hij in Amatrice, een van de zwaarst getroffen steden, was gearriveerd.

De paus stond het eerst even stil bij de middeleeuwse klokkentoren die, ten teken van hoop, overeind is gebleven. Daarna richtte hij zich met behulp van een megafoon tot de ingezetenen. Franciscus vertelde dat hij direct na de ramp al had willen komen maar dat hij niemand in de weg wilde lopen of tot last zijn. “Al meteen wilde ik hierheen, louter om te zeggen dat in naast jullie sta en voor jullie bid.”

De paus bezocht onder meer een provisorische school, de onderkomens van politie en brandweer en hij nuttigde de middagmaaltijd in een bejaardencentrum.

