Video: Koningin Máxima opent tentoonstelling Anna Paulowna

Koningin Máxima heeft woensdag in paleis Het Loo in Apeldoorn een kleurrijke en unieke tentoonstelling geopend over haar verre voorgangster Anna Paulowna, echtgenote van koning Willem II.

Tweehonderd jaar geleden komt Anna Paulowna, de zuster van de Russische tsaar, naar Nederland. (Anna is een Romanov, een geslacht dat 300 jaar over Rusland regeerde én ze is een kleindochter van Catharina de Grote.) Ze trouwt op 21-jarige leeftijd met Willem, Prins van Oranje, die koning Willem II zal worden.

Anna Paulowna is niet alleen een opmerkelijke koningin, maar ook een sleutelfiguur in de lange relatie tussen Nederland en Rusland. Daarnaast maakt zij een belangrijke verandering mee: de koning verandert van politiek ‘machthebber’ tot een voornamelijk symbolisch

en publiek instituut. Zo krijgt zij aan het einde van haar leven te maken met ‘nieuwigheden’ als pers en ministeriële verantwoordelijkheid, iets waar ze als ‘tsarendochter’ maar moeilijk aan kan wennen.



De expositie is tot en met 5 februari te zien in het paleismuseum en maakt ook deel uit van de Vorsten Lezersdag op zaterdag 22 oktober.

