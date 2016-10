Prins Daniel werkt zich in het zweet

STOCKHOLM – De Zweedse prins Daniel heeft donderdag zijn spierballen moeten laten zien tijdens een bezoek aan een universiteit in Stockholm. De man van kroonprinses Victoria ging langs bij GIH, waar studenten worden opgeleid voor een carrière in de sportwereld.

Na uitleg over de verschillende activiteiten die de universiteit organiseert sprak Daniel met een aantal professoren. In die gesprekken lag de nadruk op het belang van sporten voor kinderen en jongeren.

Vervolgens kreeg Daniel een rondleiding en demonstreerden studenten hoe ze de theorie in praktijk brachten. De prins, die voor zijn huwelijk met Victoria fitnessinstructeur en sportschoolhouder was, moest zelf ook aan de slag. Hij onderging een aantal tests en moest laten zien hoe het is gesteld met de kracht in zijn armen en benen.

