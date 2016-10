Albanië krijgt koninklijke invasie

TIRANA – Koninklijk en vorstelijk Europa is zaterdag in onverwacht groten getale aanwezig in Tirana bij het huwelijk van kroonprins Leka II en Elia Zaharia. Bijna alle regerende huizen hebben een afvaardiging gestuurd – met de Spaanse koningin Sofia als belangrijkste – en de niet meer regerende huizen zijn bijna compleet.

Dat mag een prestatie heten want Albanië was slechts enkele jaren een koninkrijk en de toenmalige koning Zog – Leka is zijn kleinzoon – had geen familiebanden met de andere koninklijke families. Zog werd in 1939 door de Italianen verdreven toen ze Albanië bezetten, en na de Tweede Wereldoorlog waren de communisten heer en meester. Die sloten het land bijna volledig af van de buitenwereld.

De koninklijke familie, tegenwoordig in feite alleen nog bestaand uit Leka II, kwam zo’n veertien jaar geleden terug naar Albanië en heeft naar gelang welke van de twee machtige politieke partijen aan de macht is, ook vanuit het presidentieel paleis steun. President Bujar Nishani houdt wat afstand tot Leka, die van hem niet te populair mag worden. Maar Nishani ontving vrijdag wel een aantal van de buitenlandse koninklijke gasten voor lunch.

A-royals

Het zijn behalve koningin Sofia niet de ‘A-royals’ die zich in Tirana verzamelen, maar met prinsen en prinsessen uit onder meer België, Luxemburg, Liechtenstein, Griekenland, Italië, Duitsland, Roemenië, Egypte, en Portugal is de gastenlijst opmerkelijk. Koningin Elizabeth laat zich vertegenwoordigen door prins en prinses Michael van Kent en ook keizerin Farah Pahlavi van Iran is aanwezig. De koning van Marokko stuurde zijn zus Lalla Meryem.

Prins Carlos, in zijn hoedanigheid als hertog van Parma en hoofd van de familie Bourbon-Parma, wordt vertegenwoordigd door zijn tante prinses Maria Teresa.

